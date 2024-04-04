Популярность Пугачевой в СССР объяснили

Критик Соседов заявил, что Пугачева не баловала советскую публику выступлениями

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. Его цитирует Teleprogramma.pro.

По мнению критика, артист не должен приедаться зрителям. «Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали», — сказал он.

Соседов отметил, что артистка была только в «Новогодних огоньках», изредка появляясь на концертах в честь других праздников. «"Новогодний огонек" был ее козырной выход. Звучали, конечно, ее песни по радио, но очень дозированно. В советское время с перебором был только Иосиф Кобзон», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов рассказал, посмотрел ли он клип Аллы Пугачевой на новую песню «Береги».