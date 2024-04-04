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12:17, 4 апреля 2024Культура

Популярность Пугачевой в СССР объяснили

Критик Соседов заявил, что Пугачева не баловала советскую публику выступлениями

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. Его цитирует Teleprogramma.pro.

По мнению критика, артист не должен приедаться зрителям. «Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали», — сказал он.

Соседов отметил, что артистка была только в «Новогодних огоньках», изредка появляясь на концертах в честь других праздников. «"Новогодний огонек" был ее козырной выход. Звучали, конечно, ее песни по радио, но очень дозированно. В советское время с перебором был только Иосиф Кобзон», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов рассказал, посмотрел ли он клип Аллы Пугачевой на новую песню «Береги».

ЖЗЛ
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