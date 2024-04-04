Правительство Грузии запретило президенту летать в Прибалтику

Правительство Грузии запретило президенту Зурабишвили совершить визит в Латвию

Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в рабочем визите в Литву, который должен был состояться 10 апреля, передает «Интерфакс».

«Отказать президенту Грузии в связи с рабочим визитом в Литовскую Республику, город Вильнюс в период с 10 по 12 апреля», — говорится в указе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили нельзя считать президентом, так как ее действия были направлены против получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Ранее Зурабишвили обвиняла правительство Грузии в саботаже вступления в ЕС, назвав таковым попытку принять правящей партии «Грузинская мечта» закона об иноагентах.