Прохожие отрезали руку запретившему им курить владельцу винного магазина

The Thaiger: в Таиланде прохожие отрезали руку запретившему им курить мужчине

В Таиланде двое прохожих отрезали руку мужчине, который запретил им курить у своего винного магазина. Об этом сообщает The Thaiger.

Нападение произошло первого апреля в провинции Чонбури. Незадолго до этого пострадавший, 39-летний владелец винного магазина по имени Панитарн, сделал замечание двум неизвестным людям, курившим у его заведения. Он попросил прохожих воздержаться от курения.

Это, по всей видимости, разозлило прохожих, и они решили отомстить Панитарну. Через некоторое время они на мотоцикле подъехали к магазину, когда у него сидел мужчина, и напали на него. Они отрезали Панитарну левую руку ножом, а затем скрылись, оставив на месте происшествия средство передвижения.

Партнерша пострадавшего, ставшая свидетельницей произошедшего, сразу обратилась в полицию. Панитарна срочно госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

По факту произошедшего начато расследование. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения вблизи места происшествия, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Индии молодой мужчина поссорился с возлюбленной из-за того, что ее решили выдать замуж за другого, и отрубил ей руку. Перед этим он уговаривал девушку отвергнуть найденного родителями жениха.

