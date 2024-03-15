Мужчина отрубил руку собравшейся замуж за другого возлюбленной

В Индии молодой человек отрубил кисть руки девушке, собравшейся замуж за другого

В Индии молодой мужчина поссорился с возлюбленной из-за того, что ее решили выдать замуж за другого, и отрубил ей руку. Об этом сообщает News9Live.

25-летний Ринку из округа Уннао штата Уттар-Прадеш несколько месяцев встречался с девушкой. Несмотря на это, семья индианки собралась выдать ее замуж за другого и начала приготовления к свадьбе. Церемонию назначили на 19 апреля.

Узнав об этом, Ринку вызвал возлюбленную на разговор в безлюдном месте. Молодой человек начал уговаривать ее отвергнуть найденного родителями жениха. Девушка отказалась идти против семьи, пара сильно поссорилась. После нескольких попыток убедить возлюбленную расторгнуть помолвку Ринку достал заточенный садовый мастерок и отрубил ей кисть руки, после чего скрылся.

Пострадавшую срочно доставили в местную больницу, а оттуда перевезли в столицу штата — город Лакхнау. Брат девушки сразу же подал заявление в полицию. Спустя несколько часов Ринку удалось задержать. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Ранее в Индии девушка с помощью бойфренда расправилась с отцом, который выступал против ее отношений. 47-летний школьный учитель по имени Марияппа вел себя агрессивно по отношению к избраннику дочери и требовал, чтобы тот держался от нее подальше.