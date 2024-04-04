Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 4 апреля 2024Экономика

Путин назвал критически важную задачу для российской экономики

Путин: критически важно модернизировать ключевые секторы российской экономики

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В настоящее время критически важной задачей для российской экономики является модернизация ее основных секторов, включая промышленное производство, агропромышленный комплекс (АПК), сферу услуг и другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уточнил, что для выполнения этой цели нужно будет активнее внедрять цифровые технологии, а также усиливать автоматизацию производственных и управленческих процессов. Все это в итоге может позволить повысить производительность труда в стране.

«Крайне важно повысить производительность труда», — резюмировал Путин в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Повышение производительности труда в стране за последнее время приобрело все большую актуальность с учетом сохраняющегося на отечественном рынке кадрового дефицита. При этом справиться с проблемой нехватки квалифицированных работников, по мнению Путина, не удастся в ближайшие годы. Как пояснил президент, кадровый голод будет сопровождаться «демографическими вызовами». На этом фоне высокая потребность работодателей в новых работниках сохранится в среднесрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Зеленский решил уволить генпрокурора и отправить его послом в Нидерланды

      Россиянам рассказали о растущем быстрее инфляции прожиточном минимуме

      Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве

      Путин опроверг перевод экономики на военные рельсы

      На Украине сообщили о падении доверия к Зеленскому

      Популярный лейбл проверят после жалоб Моргенштерна и других артистов

      Назван способ не переедать при стрессе

      Бюджетникам разъяснили суть перехода на новую систему оплаты труда

      Опровергнуто популярное представление о простых числах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше