России спрогнозировали длительное сохранение кадрового дефицита

Путин: российская экономика будет испытывать дефицит кадров в ближайшие годы

Российская экономика будет испытывать кадровый дефицит в ближайшие годы, справиться с проблемой нехватки работников в среднесрочной перспективе не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Прайм».

На ситуацию на российском рынке труда продолжат оказывать негативное влияние среди прочего «демографические вызовы», посетовал президент. На этом фоне отечественные работодатели продолжат испытывать высокую потребность в новых сотрудниках. «Это абсолютно точно, это мы должны понимать», — заявил Путин.

Президент пообещал российским университетам и институтам дополнительную поддержку в вопросе подготовки квалифицированных кадров. Путин напомнил, что постоянное повышение профессиональных навыков является требованием времени.

Во второй половине февраля президент заявил, что российскому рынку труда не хватает в общей сложности 2,5 миллиона человек. При этом кадровый голод наблюдается в ряде ключевых отраслей российской экономики, включая строительный сектор и промышленное производство. В то же время решить эту проблему при помощи более активного привлечения мигрантов не выйдет — численность подобной рабочей силы в России невелика.