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16:06, 4 апреля 2024Экономика

Путин опроверг перевод экономики на военные рельсы

Путин: экономика России не переводится на военные рельсы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экономика России не переводится на военные рельсы, несмотря на возникающие трудности. Соответствующие заявления Запада опроверг в ходе своего выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что в текущих условиях Россия концентрирует административный и финансовый ресурсы и направляет большие усилия на развитие оборонных отраслей промышленности. При этом они связаны с другими сферами экономики и оказывают на них положительное влияние.

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Президент объяснил, что повышение зарплат сотрудникам оборонных отраслей отражается на сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, так как приводит к росту покупательной способности населения. «Все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Не отменяем никаких социальных гарантий работникам, мы их полностью соблюдаем», — заверил Путин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва смогла поставить экономику на военные рельсы, а также якобы наладить поставки оружия и боеприпасов из КНДР и Ирана. «Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России», — отметил глава Североатлантического альянса.

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