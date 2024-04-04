Путин открыл несколько объектов в российских регионах

Президент Путин принял участие в открытии объектов в ХМАО, ЯНАО и Севастополе

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии сразу нескольких объектов — молодежных центров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Нижегородской области, Севастополе, на Сахалине — всего в 12 регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Открытые Путиным центры будут работать в круглогодичном режиме и, как заявил российский лидер, станут весомым пополнением региональной инфраструктуры. Обучаться в каждом из молодежных центров смогут одновременно от 200 до 300 человек.

Среди открытых объектов — нижегородский центр «Госстарт», «Добрино» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и центр «ШУМ» в Калининградской области. «Главное, что мечты еще десятков, сотен тысяч наших девушек и юношей станут реальностью», — объявил глава государства.

Ранее сообщалось, что на Ямале открыли первую в стране станцию по контролю вечной мерзлоты — термометрическую скважину. Она станет частью системы, которая будет введена в России до 2025 года. Скважина имеет глубину 25 метров, в ней располагаются 32 датчика, информация с которых поступает к специалистам Росгидромета.