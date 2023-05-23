В российском регионе открыли первую в стране станцию по контролю вечной мерзлоты

В Салехарде открыли первую в России станцию по контролю вечной мерзлоты

В Салехарде на Ямале открыли первую в России станцию по контролю за вечной мерзлотой. Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Первый пункт государственной системы фонового мониторинга мерзлоты — термометрическая скважина — станет частью системы, которая будет введена в России до 2025 года. Скважина имеет глубину 25 метров, в ней располагаются 32 датчика, информация с которых поступает к специалистам Росгидромета.

«Место открытия первого пункта выбрано не случайно — именно здесь, в Салехарде, на территории одной из старейших российских метеорологических станций, действующей с конца XIX века, мы начнем создание системы мониторинга мерзлоты», — приводятся слова главы Минприроды России Александра Козлова. Он добавил, что через несколько лет для контроля вечной мерзлоты заработают еще 140 таких станций.

Ранее в интервью «Ленте.ру» биолог Анча Баранова перечислила скрытые в вечной мерзлоте России опасности. Она рассказала, как группа ученых из Франции изъяла из льда, добытого в зоне вечной мерзлоты в Якутии, дюжину древних вирусов, самому старшему из которых было 48,5 тысячи лет.