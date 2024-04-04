Расчленившую отца во время семейного ужина россиянку отправили в СИЗО

Суд арестовал до 1 июня жительницу Балашихи, расчленившую отца после ссоры

Суд арестовал на два месяца жительницу Балашихи, которая расправилась с отцом во время семейного ужина, а затем расчленила его, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Женщина пробудет в СИЗО до 1 июня.

Как уточняет Telegram-канал Shot, женщина расчленила 78-летнего отца за то, что тот пытался изнасиловать ее и его внучку. По словам арестованной, во время семейного ужина мужчина вновь начал приставать к ней. Тогда она схватила нож и ударила его в грудь. Позже женщина расчленила тело отца топором, положив часть туловища в холодильник и выбросив конечности в сточную яму возле дома. Спустя некоторое время она сама позвонила в полицию и во всем созналась.

Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

