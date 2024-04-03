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14:21, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка расчленила отца во время семейного ужина и сложила тело в холодильник

Жительница Балашихи расчленила отца после ссоры и убрала его тело в холодильник

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье местная жительница расправилась со своим отцом во время семейного ужина, а затем расчленила его, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, все произошло 1 апреля в частном доме на Разинском шоссе в Балашихе. 78-летний мужчина приехал в гости к своей 52-летней дочери. Родственники сели ужинать и параллельно распивали спиртные напитки. В какой-то момент отец начал критиковать дочь из-за ее характера, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в грудь. Он не выжил.

Затем, как уточняет Telegram-канал Shot, женщина расчленила тело топором, сложила части туловища в холодильник и выбросила конечности в сточную яму. Спустя некоторое время женщина осознала, что не сможет скрыть пропажу отца, и сама позвонила в полицию. Ее задержали.

Ранее суд в Башкортостане приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за расчленение знакомой, которая почти три недели считалась пропавшей без вести.

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      Олеся Мицкевич
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