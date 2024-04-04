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11:16, 4 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 5 по 7 апреля

Фото: Matea Nikolina / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, с пятницы по воскресенье, с 5 по 7 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям края основные правила поведения в районах схода лавин. Так, в частности, они рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Сотрудники МЧС подчеркнули, что при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Ранее в апреле стало известно, что бронирование отдыха в Сочи в 2024 году идет не менее активно, чем в 2023-м, и цены еще не взлетели. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эксперт также раскрыл стоимость бюджетного отдыха на этом популярном отечественном курорте в мае. По его словам, можно уложиться в 30-35 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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