Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 3 апреля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость бюджетного отдыха в Сочи

Вице-президент РСТ: бюджетно отдохнуть в Сочи в мае можно от 30 тысяч рублей

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Бронирование отдыха в Сочи в 2024 году идет не менее активно, чем в 2023-м, и цены еще не взлетели. Об этом в беседе с «360» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперт также раскрыл стоимость бюджетного отдыха на этом популярном отечественном курорте в мае. «Можно уложиться в 30-35 тысяч рублей, — сообщил он. — Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить».

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

Специалист подчеркнул, что из-за валютного курса и подорожавших полетных программ заграничные направления стали для российских путешественников значительно дороже, чем внутренний отдых.

При этом, по словам Барзыкина, поток туристов в Турцию продолжает формироваться. Более того, он отметил, что сезон уже второй год стартует с мая — раньше он начинался в июне.

На популярном курорте Сочи «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. По информации АТОР, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

      Ида Галич пожаловалась на травлю

      Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

      В военном кабмине Израиля призвали согласовать дату досрочных выборов в стране

      В США назвали имена виновников начала конфликта на Украине

      Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

      Глава Минобороны Франции отверг связь теракта в «Крокусе» с Украиной

      Известная российская актриса показала фото без штанов

      Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

      Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше