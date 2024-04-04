Россиян предупредили об опасности тающего снега

Биолог Комбарова: тающий снег может вызвать проблемы с дыханием

Тающий снег может вызвать проблемы с дыханием и кожей. Об этой опасности россиян предупредили ученые Пермского политеха (ПНИПУ), передает Ura.ru.

«Снег является хорошим сорбентом, поскольку на него "налипают" загрязнения, находящиеся в воздухе», — объяснила биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова. По ее словам, содержащая вредные вещества пыль сильно влияет на людей с аллергией. Из-за нее могут участиться приступы астмы и обостриться экзема, а у детей могут начать слезиться глаза.

Комбарова советует сразу мыть руки и лицо после прогулки, протирать от пыли подоконники в доме и стирать шторы раз в две недели.

Кроме того, тающий снег представляет угрозу для домашних животных, в особенности собак. Из-за едких веществ на лапах появляются небольшие раны и трещины, в которые может попасть инфекция. Для предотвращения заболеваний следует весной надевать на питомца обувь, а также уделять больше внимания уходу за шерстью. Рекомендуется чаще мыть животное, чистить ему глаза и слизистые оболочки.

Ранее жительница Москвы возмутилась из-за окурков, которые появились на улицах после таяния снега. Она поделилась кадрами, на которых окурки почти полностью заполняют пространство рядом с припаркованным автомобилем.