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09:27, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали продукты для снижения аппетита

Врач Макиша заявила, что яйца, авокадо, картофель и хумус снижают аппетит

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что яйца, авокадо, картофель и хумус хорошо насыщают организм. Выпуск передачи, в котором специалист назвала способствующие снижению аппетита продукты, доступен на платформе «Смотрим».

«Люди, которые употребляют яйца ежедневно, лучше контролируют свой аппетит и действительно съедают по калориям меньше, чем те люди, которые яйца не едят», — рассказала Макиша. Для снижения аппетита врач также рекомендовала включить в рацион авокадо, которое содержит полезные жиры и пищевые волокна, способствующие насыщению.

Кроме того, снизить аппетит помогает употребление картофеля, добавила диетолог. «Картофель помогает нам поддерживать хорошее насыщение за счет крахмала, который в нем содержится. Но для того, чтобы картофель нам помогал предотвратить ситуации голода, его нужно есть в охлажденном виде», — объяснила Макиша.

Врач также сообщила, что снижению аппетита способствует включение в рацион хумуса. «Здесь содержатся медленные углеводы, которые тоже постепенно расщепляются в нашем организме, поэтому повышение уровня глюкозы в крови идет плавно, за счет этого и сохраняется длительный период сытости», — заключила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал всем, кто желает избавиться от лишнего веса, пить смузи из фруктов и овощей перед приемами пищи. По словам врача, это поможет избежать переедания.

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      Олег Давыдов
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