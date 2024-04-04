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10:10, 4 апреля 2024Путешествия

Россияне весной массово устремились в одну страну Азии

АТОР: турпоток из России в Таиланд в марте вырос на 14,7 процента

Фото: Sumit Chinchane / Unsplash

Турпоток из России в Таиланд весной 2024 года вырос на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. О том, что соотечественники массово устремились в эту популярную страну Азии, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно официальной статистике, на которую ссылается АТОР, в марте Таиланд посетили 205,1 тысячи туристов из России. Для сравнения в марте 2023-го эта цифра была 178,9 тысячи.

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Отмечается, что россияне заняли третье место по турпотоку в Таиланд по итогам марта. Лидером оказался Китай (592 тысячи туристов), а на втором месте — Малайзия (366 тысяч). Кроме того, в пятерке стран оказались Южная Корея (153,7 тысячи) и Индия (166,3 тысячи).

Ранее стало известно, что летом 2024 года россияне массово устремятся на отдых в Анапу и Сочи. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, спрос на эти курорты вырос на 40-70 процентов в сравнении с 2023 годом.

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      Марина Черняк
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