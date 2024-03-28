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17:04, 28 марта 2024Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в два курортных города

АТОР: спрос на черноморские курорты России увеличился на 40-70 процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Россияне массово устремились на отдых в Анапу и Сочи в летнем сезоне 2024 года. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Эксперт подчеркнул, что спрос на эти черноморские курорты вырос на 40-70 процентов в сравнении с 2023 годом. «Продано уже около 35 процентов всего летнего размещения, — добавил он. — Продажи идут хорошо, в январе в процентах было лучше, чем в 2023 году, январь по бронированиям на лето был рекордным».

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По словам специалиста, в настоящее время темпы бронирования в эти два курортных города замедляются. Ромашкин также отметил, что активные бронирования в январе были связаны с ожиданиями роста цен на туры. «Возможно, туристы ожидают, что на фоне повышенного спроса летом отели поднимут цены еще раз», — пояснил он.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. В четверг и пятницу, 28 и 29 марта, в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели посоветовали гражданам соблюдать меры безопасности.

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      Фариза Бацазова
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