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14:11, 28 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 28 и 29 марта

Фото: Alex Perz / Unsplash

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в четверг и пятницу, 28 и 29 марта, в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели посоветовали гражданам соблюдать меры безопасности.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Кубани основные правила поведения в районах схода лавин. В частности, они рекомендовали им не выходить в горы в снегопад и непогоду.

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«При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева, — говорится в сообщении. — Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока».

Ранее свыше 10 летевших в Сочи пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за неблагоприятных погодных явлений.

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      Фариза Бацазова
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