Россияне выбрали главные достопримечательности страны

Россияне назвали топ-30 достопримечательностей страны во Всероссийском конкурсе

Россияне определили главные достопримечательности страны. Свой выбор граждане сделали во Всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края». Итоги голосования доступны на сайте организатора.

Так, в топ-30 достопримечательностей России вошли горный парк «Рускеала» в республике Карелия, Белая мечеть в Казани, природный парк чудес «Кудыкина гора» в Липецкой области, мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Чебоксарский залив в Чувашии, озеро Медвежье в Курганской области.

Кроме того, в рейтинг вошли замок Шереметьева в республике Марий Эл, парк Краснодар в Краснодарском крае, Волжский бульвар в Кинешме, Ивановской области, поселок Териберка в Мурманской области, ледник Романтиков в ЯНАО и другие локации.

Всего для участия в конкурсе было отобрано 445 достопримечательностей — как популярных, так и малоизвестных объектов. В течение марта граждане выбирали 30 главных локаций России, а также голосовали в трех номинациях: «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании» и «Мечта моего сердца». В первой номинации победу взял парк 800-летия Нижнего Новгорода, а лидером двух других стал сафари-парк «Кречет» в Мордовии.

Ранее лучшие гиды страны, которых определило Русское географическое общество, назвали любимые места для путешествий по России. Так, лауреат одной из номинаций Константин Аверин рассказал о городах Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселке Железнодорожный Калининградской области.