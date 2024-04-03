Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

Гид Константин Аверин посоветовал посетить город Правдинск

Лучшие гиды страны, которых определило Русское географическое общество, назвали любимые места для путешествий по России. Соответствующий материал публикует РИА Новости.

Так, лауреат одной из номинаций Константин Аверин рассказал о городах Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселке Железнодорожный Калининградской области.

Городки аутентичные, местные с энтузиазмом восстанавливают руины. Здесь люди туристами не избалованы и с радостью встречают гостей Константин Аверин гид

В свою очередь, экскурсовод Павел Бойко посоветовал жителям страны посетить башни горной Ингушетии и Безенгийскую стену. «Сюда стоит приехать летом, когда вершины освобождаются от снега. Можно переночевать у подножия стены, чтобы встретить рассвет. А еще пробуйте пироги, в каждом регионе Кавказа их готовят по-особенному», — заявил специалист.

Помимо этого, победитель номинации «Лучший гид. Экотуризм» Ярослав Жирков подчеркнул, что россиянам обязательно нужно побывать на Кавказе.

В частности, Красная Поляна — для тех, кому достаточно легкого хайкинга, и Эльбрус — для крепких телом и духом. Ну и Волгоградская область, конечно же

Ярослав Жирков гид

Эксперт Александра Шарафеева назвала Челябинск, Самару с незабываемыми видами на Волгу, а также Карелию с подземным озером и штольней в местном горном парке «Рускеала».

Кроме того, гид Андрей Солнцев, который стал самым юным лучшим экскурсоводом страны, порекомендовал увидеть достопримечательности Тамбова. «Непременно посетите Казанский мужской монастырь и двухуровневый променад набережной реки Цна», — подытожил специалист.

В марте россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях по стране.