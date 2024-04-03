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19:58, 3 апреля 2024Моя страна

Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

Гид Константин Аверин посоветовал посетить город Правдинск

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Лучшие гиды страны, которых определило Русское географическое общество, назвали любимые места для путешествий по России. Соответствующий материал публикует РИА Новости.

Так, лауреат одной из номинаций Константин Аверин рассказал о городах Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселке Железнодорожный Калининградской области.

Городки аутентичные, местные с энтузиазмом восстанавливают руины. Здесь люди туристами не избалованы и с радостью встречают гостей

Константин Аверин гид

В свою очередь, экскурсовод Павел Бойко посоветовал жителям страны посетить башни горной Ингушетии и Безенгийскую стену. «Сюда стоит приехать летом, когда вершины освобождаются от снега. Можно переночевать у подножия стены, чтобы встретить рассвет. А еще пробуйте пироги, в каждом регионе Кавказа их готовят по-особенному», — заявил специалист.

Помимо этого, победитель номинации «Лучший гид. Экотуризм» Ярослав Жирков подчеркнул, что россиянам обязательно нужно побывать на Кавказе.

В частности, Красная Поляна — для тех, кому достаточно легкого хайкинга, и Эльбрус — для крепких телом и духом. Ну и Волгоградская область, конечно же

Ярослав Жирковгид

Эксперт Александра Шарафеева назвала Челябинск, Самару с незабываемыми видами на Волгу, а также Карелию с подземным озером и штольней в местном горном парке «Рускеала».

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Кроме того, гид Андрей Солнцев, который стал самым юным лучшим экскурсоводом страны, порекомендовал увидеть достопримечательности Тамбова. «Непременно посетите Казанский мужской монастырь и двухуровневый променад набережной реки Цна», — подытожил специалист.

В марте россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях по стране.

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      Екатерина Ештокина
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