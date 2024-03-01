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06:30, 1 марта 2024Путешествия

Россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях по стране

Эксперт Горин: экономить на путешествиях по РФ можно, планируя поездки заранее

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Экономить на путешествиях по России можно, если планировать поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Такими способами экономии он поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

«Направлений, предлагаемых туркомпаниями, довольно много. Это популярные маршруты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Русский Север, Байкал, Дальний Восток. Конечно, цены возрастают из-за инфляции и роста затрат, но сэкономить можно, планируя поездку заранее и в рамках турпакетов», — сообщил Горин.

По словам специалиста, в туристические пакеты, которые предлагают компании, входят перевозка, отель, а также экскурсии и трансфер.

«Также есть оздоровительный туризм. Он очень востребован сейчас, включая термальные источники. Конечно, это и активный туризм. Например, сейчас самый разгар горнолыжного сезона», — перечислил варианты эксперт.

Экономия — это организованный туризм и пакетные предложения от туркомпаний, которые дают возможности для организации путешествий

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии
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