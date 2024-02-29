Путин анонсировал появление нового курорта на Байкале
Президент России Путин анонсировал появление нового курорта на Байкале
Президент России Владимир Путин анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется 29 февраля в Telegram-канале Кремля.
По словам российского лидера, курорт с нулевым процентом загрязнения откроется до 2030 года и будет круглогодичным.
В 2023 году туристы массово устремились на отдых на Байкал — рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов. Турпоток значительно возрос по трем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) на Байкале — особый интерес россияне проявили к Прибайкальскому, Забайкальскому и Тункинскому национальным паркам.