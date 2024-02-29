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14:10, 29 февраля 2024Путешествия

Путин анонсировал появление нового курорта на Байкале

Президент России Путин анонсировал появление нового курорта на Байкале

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется 29 февраля в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, курорт с нулевым процентом загрязнения откроется до 2030 года и будет круглогодичным.

В 2023 году туристы массово устремились на отдых на Байкал — рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов. Турпоток значительно возрос по трем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) на Байкале — особый интерес россияне проявили к Прибайкальскому, Забайкальскому и Тункинскому национальным паркам.

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      Зарина Дзагоева
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