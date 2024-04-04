Россиянина задержали за совершенную 21 год назад расправу над бизнесменом

В Хабаровске задержали мужчину застрелившего бизнесмена в 2003 году

В Хабаровске следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, совершившего 21 год назад расправу над предпринимателем Андреем Смолдыревым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, 30 октября 2003 года фигурант с двумя сообщниками на улице Некрасова в Уссурийске семь раз выстрелил из самодельного пистолета с глушителем в местного бизнесмена. Тот не выжил. Долгие годы преступление не удавалось раскрыть, однако в 2013 году задержали двух пособников. Они были осуждены.

Исполнитель скрывался от следствия, но 1 апреля его удалось поймать в Хабаровске. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Стернина к 13,5 года лишения свободы за двойную расправу и поножовщину в частном лофте.