Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:12, 4 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенную 21 год назад расправу над бизнесменом

В Хабаровске задержали мужчину застрелившего бизнесмена в 2003 году

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Хабаровске следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, совершившего 21 год назад расправу над предпринимателем Андреем Смолдыревым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, 30 октября 2003 года фигурант с двумя сообщниками на улице Некрасова в Уссурийске семь раз выстрелил из самодельного пистолета с глушителем в местного бизнесмена. Тот не выжил. Долгие годы преступление не удавалось раскрыть, однако в 2013 году задержали двух пособников. Они были осуждены.

Исполнитель скрывался от следствия, но 1 апреля его удалось поймать в Хабаровске. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Стернина к 13,5 года лишения свободы за двойную расправу и поножовщину в частном лофте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

      В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

      Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

      Домохозяек призвали чистить плиту зубной щеткой

      В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

      Счет за лечение в больнице в США возмутил пользователей сети

      Директора российской школы олимпийского резерва обвинили в растрате

      Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

      Косторная показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше