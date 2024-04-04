Россиянка попала под суд из-за наклейки на номерном знаке машины

Жительницу Марий Эл оштрафовали из-за бело-сине-белого флага на машине

Жительницу Марий Эл наказали из-за наклейки с бело-сине-белым флагом на номерных знаках машины. Об этом сообщил Верховный суд республики в соцсети «ВКонтакте».

В суде напомнили, что такое сочетание цветов является символом легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Сама россиянка не согласилась с обвинениями и заявила, что флаг разместил на регистрационных знаках предыдущий владелец транспортного средства.

Судья признал несостоятельной версию женщины и подчеркнул, что ответственность за содержание имущества несет его собственник. Кроме того, он указал, что слова нынешней владелицы машины о том, что она не знала о существовании наклеек, опровергается материалами дела. В результате россиянку привлекли к ответственности по административной статье о демонстрации запрещенной символики и оштрафовали. Также у нее конфисковали оба номерных знака.

Ранее в Москве прохожие заметили бело-сине-белый флаг на фургоне Volkswagen Crafter, припаркованном на Новом Арбате, и сдали его в полицию. Владелец машины заявил, что является патриотом, а горожане приняли за запрещенную символику выцветший российский триколор.