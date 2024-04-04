Российский студент уронил перчатку со спрятанным мефедроном и попался полиции

В Петербурге задержали студента, спрятавшего 140 граммов мефедрона в перчатке

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке почти 140 граммов мефедрона. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, юношу заметили патрульные около дома по Выборгскому шоссе, когда у него выпала из рук перчатка черного цвета. Внутри нее полицейские обнаружили пакет с белым веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Второкурсника доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские в Рязанской области задержали 21 иностранца по подозрению в организации преступного сообщества для незаконного оборота наркотиков.