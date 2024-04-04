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20:14, 4 апреля 2024Мир

В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

Сенатор Климов связал создание миссии НАТО на Украине с 75-летием альянса
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании совместной миссии стран НАТО на Украине — это бюрократический разговор, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал решение Североатлантического альянса.

«На самом деле все, кому надо от НАТО, там уже давно находятся и в большом количестве и на уровне разведки, и на уровне специальных служб, и так далее», — сообщил Климов.

По словам российского сенатора, решение о создании совместной миссии связано с 75-летием НАТО. «Им надо какие-то достижения показывать. Вот они говорят, что это открыли, то открыли. А дальше что? Что от этого меняется? Они и сейчас учат [украинских военных]. Единственное, чего они не делают, это не используют свои регулярные части открыто. Потому что если они будут их использовать, они понимают, что это не для нас даже красная линия, а для них самих», — заключил он.

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Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. При этом он указал, что альянс напрямую не вступает в конфликт. По словам министра, благодаря миссии гораздо большее число солдат Вооруженных сил Украины будет обучаться на польской территории.

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