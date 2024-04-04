В Госдуме высказались об идее штрафовать за сталкинг

Депутат Синельщиков заявил о необходимости защиты от нарушения частной жизни

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков оценил необходимость введения в России штрафов за преследования и нарушение частной жизни. Об идее введения отдельных штрафов за сталкинг депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о подготовленном к внесению в Госдуму проекте закона, который предполагает наказание за сталкинг — преследование и нарушение частной жизни. Признанных виновными в совершении правонарушения в первый раз предлагается штрафовать на две тысячи рублей. При использовании коммуникационных сетей сумма штрафа может составить до трех тысяч рублей. При повторном нарушении законопроект помимо штрафа предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

«Если преследуют, нужно обращаться в суд, есть разные способы защиты в гражданско-правовом процессе. Вопрос в том, с чем связано это преследование: с угрозами, оскорблениями, в чем содержание этих преследований, в чем заключаются высказывания. Если человек говорит плохие вещи, угрожает, то можно наказать за такое по соответствующим статьям, даже если он распространяет клевету», — заявил Синельщиков.

За нарушение частной жизни у нас есть гражданская, правовая ответственность, административная, в некоторых случаях и уголовная. Надо посмотреть, о чем идет речь. В таком виде у нас статьи нет. Нарушаться частная жизнь, конечно, не должна — это очевидно Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Ранее «Лента.ру» поговорила с женщинами, которые столкнулись с преследователями, о том, что им пришлось пережить. Героини материала рассказывали, что сам по себе сталкинг не является в России преступлением, и женщины против него беззащитны — «запрет определенных действий» могут назначить только по суду, но до суда дела сталкеров не доходят.