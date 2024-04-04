В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг

В Госдуме предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни

В России могут ввести наказание за преследование и нарушение частной жизни. О подготовленном к внесению в Госдуму законопроекте рассказывают «Известия».

Документ предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьи «Преследование». Это явление также известно как сталкинг. Он может выражаться в отправке сообщений, писем и других действиях.

Признанных виновными в совершении правонарушения в первый раз предлагается штрафовать на две тысячи рублей. При использовании коммуникационных сетей сумма штрафа может составить до трех тысяч рублей. При повторном нарушении законопроект помимо штрафа предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Авторы документа отметили актуальность проблемы сталкинга и подчеркнули, что действующее российское законодательство никак не защищает права лиц, подвергшихся преследованию.

Ранее в Госдуме анонсировали ужесточение уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. Речь шла о контрабанде патогенных биоорганизмов (статья 226.1 УК РФ) и нарушении правил безопасности при обращении с ними (статья 248 УК РФ).