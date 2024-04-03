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11:19, 3 апреля 2024Россия

В России анонсировали ужесточение уголовной ответственности по двум статьям

В ГД анонсировали ужесточение наказания за нарушение правил обращения с вирусами

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Госдуме анонсировали ужесточение наказания по двум статьям Уголовного кодекса (УК). Подробнее о предлагаемых изменениях в уголовный закон рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram.

Авторы законопроекта, одним из которых является сам Пискарев, предлагают наказывать за контрабанду патогенных биоорганизмов (статья 226.1 УК), в том числе вирусов, лишением свободы на срок до 12 лет.

Помимо этого, инициатива предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (статья 248 УК). При этом депутаты предусмотрели возможность осужденных избежать отбывания наказания в условиях изоляции от общества, допустив назначение принудительных работ на срок до пяти лет.

«Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны», — сказал Пискарев.

Ранее в Госдуме предложили конфисковать имущество лиц, признанных виновными в распространении недостоверной информации о Российской армии путем внесения соответствующих изменений в УК. Закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах подписал весной 2022 года президент России Владимир Путин.

ЖЗЛ
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