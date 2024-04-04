Врачи сообщили об отсутствии угрозы жизни губернатора Мурманской области

Пресс-секретарь: угрозы для жизни губернатора Чибиса после нападения нет

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет. Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает ТАСС.

На политика напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Чибиса доставили в больницу. В настоящее время ему проводят операцию. «При отправке в операционную он общался, отвечал на все вопросы. Держится очень мужественно, бодро», — добавили в пресс-службе.

Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.