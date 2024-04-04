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14:19, 4 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о совместном производстве БПЛА Украиной и Латвией для ВСУ

Шмыгаль: Украина и Латвия начнут совместное производство БПЛА для ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина и Латвия планируют в скором времени начать совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны», — написал он после встречи с премьером Латвии Эвикой Силиней.

Кроме того, власти двух стран обсудили совместное производство снарядов, а также договорились об обучении в Латвии украинских военнослужащих. Украинский премьер также подтвердил, что Латвия обязалась ежегодно тратить на помощь Киеву 0,25 процента от своего ВВП.

Премьер Силиня в ходе пресс-конференции с Шмыгалем также заявила, что Латвия отправит на Украину партию дронов на миллион евро. Она не раскрыла точные сроки поставки дронов, однако заверила, что это произойдет очень скоро.

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      Александр Курбатов
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