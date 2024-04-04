Латвия отправит на Украину партию дронов на миллион евро

Премьер Силиня: Латвия отправит Украине партию дронов на 1 миллион евро

В ближайшее время Латвия отправит Украине партию дронов на 1 миллион евро. Об этом заявила балтийский премьер-министр Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет РИА Новости.

Латвийский политик не раскрыла точные сроки поставки дронов, однако заверила, что это произойдет очень скоро. Уточняется, что все беспилотники произведены в Латвии специально для того, «чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины».

«Дроны проверены. Наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою», — указала политик. Силиня добавила, что всего Латвия в 2024-м хочет выделить 9 миллионов евро на подобные поставки Украине.

В заключение Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро. В 2024-м Рига также выделит на помощь Украине 0,25 процента ВВП.

В конце марта стало известно, что Запад захотел поставить Украине миллион беспилотников. Силиня заявляла, что коалиция попытается отправить в республику около миллиона беспилотников. Латвия и Великобритания возглавляют коалицию по поставкам дронов. В тот же момент Силиня выразила мнение, что Россия «была и остается угрозой» не только для украинского народа, но и для всей Европы.

Агентство AFP также сообщало, что Киев намерен с помощью дронов компенсировать нехватающие армии артиллерийские снаряды. При этом эксперты уверены, что украинские войска все равно не изменят положение на поле боя.