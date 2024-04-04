Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 4 апреля 2024Бывший СССР

Латвия отправит на Украину партию дронов на миллион евро

Премьер Силиня: Латвия отправит Украине партию дронов на 1 миллион евро

Фото: Sergei Grits / AP

В ближайшее время Латвия отправит Украине партию дронов на 1 миллион евро. Об этом заявила балтийский премьер-министр Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет РИА Новости.

Латвийский политик не раскрыла точные сроки поставки дронов, однако заверила, что это произойдет очень скоро. Уточняется, что все беспилотники произведены в Латвии специально для того, «чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины».

«Дроны проверены. Наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою», — указала политик. Силиня добавила, что всего Латвия в 2024-м хочет выделить 9 миллионов евро на подобные поставки Украине.

В заключение Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро. В 2024-м Рига также выделит на помощь Украине 0,25 процента ВВП.

В конце марта стало известно, что Запад захотел поставить Украине миллион беспилотников. Силиня заявляла, что коалиция попытается отправить в республику около миллиона беспилотников. Латвия и Великобритания возглавляют коалицию по поставкам дронов. В тот же момент Силиня выразила мнение, что Россия «была и остается угрозой» не только для украинского народа, но и для всей Европы.

Агентство AFP также сообщало, что Киев намерен с помощью дронов компенсировать нехватающие армии артиллерийские снаряды. При этом эксперты уверены, что украинские войска все равно не изменят положение на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Выявлена возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе». Почему огонь почти моментально охватил здание?

      В Херсонской области два человека погибли от удара дрона ВСУ по грузовику

      В Харькове заявили о повреждении жилого дома украинской ПВО

      Российский бурильщик выиграл в лотерею десятки миллионов рублей

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      10-летняя именинница съела праздничный торт, уснула и не проснулась

      В ФСБ раскрыли данные об осужденном на 12 лет за госизмену россиянине

      Российский робот-сапер сможет бороться с «Лепестками»

      В аптечках пытавшихся атаковать Белгород членов РДК нашли наркотики

      Производство Boeing резко сократилось из-за проверок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше