Стоимость кофе побила 15-летний рекорд

Стоимость тонны кофе сорта робуста выросла до рекордных за 15 лет $3838

Стоимость самого распространенного сорта кофе робуста резко выросла. Тонна сырья с поставкой в мае подорожала до рекордного уровня за последние 15 лет, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цены на кофе выросли на 4,8 процента, до 3,838 тысячи долларов за тонну. С начала года стоимость тонны зерен увеличилась на 24 процента. Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, кофе побил рекорды цен из-за опасений дефицита.

На фоне аномальной жары и нехватки воды для полива деревьев во Вьетнаме, одном из крупнейших поставщиков робусты на мировые рынки, усиливается беспокойство насчет отгрузок сырья для производства растворимых напитков. Ситуация на рынках осложняется тем, что местные фермеры массово переходят с выращивания кофе на такие альтернативные культуры, как дуриан, авокадо и маракуйя, которые требуют меньше влаги.

Из-за дефицита дешевого кофе растет в цене и арабика (фьючерсы на Нью-Йоркской бирже также подорожали на три процента, более двух долларов за фунт), которую могут использовать в качестве замены робусты в купажах. По словам аналитика трейдера кофе Sucafina Ильи Бызова, ралли цен на популярный напиток можно объяснить паническими покупками обжарщиков. Их запасы упали до минимума, так как они ждали снижения цен, а теперь в спешке заполняют склады.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, фьючерсы на робусту будут расти в цене до мая, а уже в апреле это приведет к росту цен на эспрессо на 10 процентов. При этом еще в ноябре 2023 года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды. Сейчас речь идет об уменьшении его объема на 20 процентов.