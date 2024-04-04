Столицу российского региона завалило снегом

Жители Архангельска сообщили о завалившем город снеге

Столицу Архангельской области завалило снегом после апрельской метели. Об этом сообщили жители Архангельска, их слова приводит портал 29.RU.

Как рассказала жительница города, передвигаться по Архангельску приходится через сугробы, высота которых достигает колена, и снежную кашу. Улицы не успевают чистить от снега, а цены на такси сильно выросли.

«Автобус долго ждать не пришлось, но расстроило другое — пробраться к ним (автобусам) довольно тяжело», — цитирует портал слова горожанки. Судя по опубликованным изданием снимкам с городских улиц, уровень наметенного метелью снега достигает номерных знаков припаркованных автомобилей.

При этом, как отмечает Северное управление по гидрометеорологии, столь обильные осадки в апреле в Архангельске — норма. «В среднем [в апреле] выпадает 30 миллиметров осадков, в основном в виде снега и дождя со снегом», — сообщается на портале службы.

Ранее сообщалось, что двум российским регионам — Мурманской области и республике Карелия — предрекли похолодание до минус 23 градусов.