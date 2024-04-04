69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:56, 4 апреля 202469-я параллель

Столицу российского региона завалило снегом

Жители Архангельска сообщили о завалившем город снеге

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Столицу Архангельской области завалило снегом после апрельской метели. Об этом сообщили жители Архангельска, их слова приводит портал 29.RU.

Как рассказала жительница города, передвигаться по Архангельску приходится через сугробы, высота которых достигает колена, и снежную кашу. Улицы не успевают чистить от снега, а цены на такси сильно выросли.

«Автобус долго ждать не пришлось, но расстроило другое — пробраться к ним (автобусам) довольно тяжело», — цитирует портал слова горожанки. Судя по опубликованным изданием снимкам с городских улиц, уровень наметенного метелью снега достигает номерных знаков припаркованных автомобилей.

При этом, как отмечает Северное управление по гидрометеорологии, столь обильные осадки в апреле в Архангельске — норма. «В среднем [в апреле] выпадает 30 миллиметров осадков, в основном в виде снега и дождя со снегом», — сообщается на портале службы.

Ранее сообщалось, что двум российским регионам — Мурманской области и республике Карелия — предрекли похолодание до минус 23 градусов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Польша отказалась принимать прямое участие в конфликте на Украине

      Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

      Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше