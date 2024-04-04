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06:19, 4 апреля 2024Мир

Сунак пригрозил выходом Великобритании из ЕСПЧ

Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ для прекращения нелегальной миграции
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Carl Recine / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна выйдет из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это позволит остановить поток нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

«Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде», — отметил он.

Журналисты назвали это предупреждение «судьям из Страсбурга» самым сильным. Они напомнили, что год назад была заблокирована первая попытка высылки мигрантов из Британии в Руанду.

Ранее сообщалось, что Сунаск решил депортировать мигрантов в Руанду. По его мнению, депортация несанкционированных лиц повлияет на их дальнейший отказ от рискованных поездок через пролив Ла-Манш.

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      Марина Совина
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