Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
Российская система ПВО уничтожила два дрона над Тульской областьюСюжетРабота систем ПВО:
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Тульской областью. Об этом говорится на сайте министерства по региональной безопасности.
Как указали в ведомстве, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
«4 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью», — говорится в сообщении.
Ранее в Тульской области сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.