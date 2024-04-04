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05:33, 4 апреля 2024Россия

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

Российская система ПВО уничтожила два дрона над Тульской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Тульской областью. Об этом говорится на сайте министерства по региональной безопасности.

Как указали в ведомстве, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

«4 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в Тульской области сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.

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      Марина Совина
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