В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Власти Тульской области сообщили о третьем сбитом за ночь 24 февраля дроне

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий беспилотник за ночь над территорией Тульской области. Об этом на своем сайте сообщило областное министерство региональной безопасности.

Дрон был поражен в ночь на субботу, 24 февраля. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.

Ранее министерство региональной безопасности Тульской области сообщило о сбитом украинском беспилотнике. Позже в Минобороны России сообщили о втором сбитом дроне.

23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.