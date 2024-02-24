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06:27, 24 февраля 2024Россия

В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Власти Тульской области сообщили о третьем сбитом за ночь 24 февраля дроне

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий беспилотник за ночь над территорией Тульской области. Об этом на своем сайте сообщило областное министерство региональной безопасности.

Дрон был поражен в ночь на субботу, 24 февраля. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.

Ранее министерство региональной безопасности Тульской области сообщило о сбитом украинском беспилотнике. Позже в Минобороны России сообщили о втором сбитом дроне.

23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Марина Совина
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