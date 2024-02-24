Над Курской и Тульской областями сбили два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) после полуночи субботы, 24 февраля, уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака предотвращена в 0:15 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над территорией Тульской области 23 февраля.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена 23 февраля около 21:30 по московскому времени.

Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

