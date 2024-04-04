Туристка отправилась в сафари со слонами в Африке и не выжила

Daily Mail: туристка не выжила при встрече со слоном во время сафари в Замбии

Слон бросился на грузовик с туристами во время сафари в Африке. Одна женщина при встрече с диким зверем не выжила, пишет Daily Mail.

Все случилось 30 марта в национальном парке Кафуэ в Замбии. Пятитонный слон внезапно погнался за открытым автомобилем с шестью путешественниками, ударил машину бивнями и перевернул.

По данным издания, 80-летняя американская туристка, которая отправилась понаблюдать за животными в естественной среде обитания, не выжила. Один человек оказался серьезно ранен, его доставили в частную больницу ЮАР на самолете. Еще четверо участников сафари получили легкие травмы.

Еще один слон напал на туристический автобус в ЮАР. Зверь приподнял транспортное средство хоботом и бивнями и едва не перевернул его.