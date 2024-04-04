У племянника российского сенатора в машине нашли незарегистрированное оружие

РБК: сотрудники ДПС нашли в машине племянника сенатора Геремеева четыре автомата

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева оружие без разрешительных документов. Об этом сообщает РБК.

Иса Геремеев попал в незначительное ДТП. При осмотре места аварии в багажнике его Mercedes-Benz S650 полицейские увидели четыре автомата, семь пистолетов и 701 патрон. Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что Иса пока не задержан.

28 марта в Самарской области суд приговорил бывшего главу Счетной палаты Елену Дуброву к 3,3 года исправительной колонии общего режима. Экс-чиновницу признали виновной по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).