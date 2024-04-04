Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Вознесеновка

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва незначительные повреждения получила кровля и фасад коммерческого объекта. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Это уже вторая атака ВСУ с помощью беспилотника в районе Вознесеновки за 4 апреля. Днем Гладков сообщил, что украинский FPV-дрон ударил по движущемуся по дороге грузовому автомобилю. В результате машина получила значительные повреждения, однако водитель не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три беспилотника ВСУ самолетного типа, при помощи которых Украина собиралась атаковать объекты на российской территории. Еще два дрона уничтожили в Тульской области.