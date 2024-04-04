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12:57, 4 апреля 2024Россия

ВСУ ударили с помощью FPV-дрона в движущийся грузовик под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ ударили FPV-дроном в движущийся грузовик

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения. Подробный комментарий привел губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что водитель не пострадал в результате происшествия под Белгородом. «Транспортное средство получило значительные повреждения», — поделился губернатор.

Других подробностей об инциденте Гладков не раскрыл.

До этого в Минобороны рассказали, что над Белгородской и Тульской областями в ночь на 4 апреля было перехвачено пять беспилотников.

2 апреля дроны впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан — регион находится примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

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