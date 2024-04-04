Минобороны заявило о перехвате дронов над Белгородской и Тульской областями

МО: силы ПВО перехватили пять беспилотников над Тульской и Белгородской областью

Над Белгородской и Тульской областью в ночь на четверг, 4 апреля, перехвачено пять беспилотников. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской области, еще два — над Тульской. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О том, что над Тульской областью сбили беспилотник, ранее сообщали власти региона. Они уточняли, что разрушений и пострадавших нет. На месте, по их данным, работают оперативные службы.

Во вторник, 2 апреля, беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан — регион находится примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал Песков.