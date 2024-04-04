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15:14, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Умная колонка «Алиса» исправила пугающий ответ про героиню мультфильма

Умная колонка «Алиса» исправила пугающий ответ про героиню «Маши и Медведя»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Умная колонка «Алиса» исправила пугающий ответ о Маше, главной героине мультфильма «Маша и Медведь». Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь умная колонка в ответ на вопрос, почему главная героиня мультфильма девочка Маша живет в лесу одна без родителей, отвечает, что родители забыли свою «шилопопую дочурку» и уехали в город.

На пугающий ответ, который умная колонка «Алиса» дает на вопрос о том, почему Маша живет в лесу одна, обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании законодательного собрания города.

По ее словам, в ответе «Алисы» говорилось, что Маша — это призрак девочки, поэтому она не растет, а увидеть ее могут только животные. Также утверждалось, что Маша мучает Медведя, потому что именно он и лишил девочку жизни.

Комментируя эту новость, в компании «Яндекс» напомнили, что умная колонка обучается новому в общении с владельцем и старается подбирать подходящие фразы для диалога. Если же она не знает ответ, то ищет его в открытых источниках. Родителей также призвали установить детский режим на гаджете, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

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      Олег Давыдов
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