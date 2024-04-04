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09:38, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

В России обратили внимание на пугающий ответ умной колонки о мультфильме

«Яндекс» прокомментировал пугающий детей ответ «Алисы» о «Маше и Медведе»

Кадр: мультсериал «Маша и Медведь»

Компания «Яндекс» прокомментировала пугающий ответ умной колонки «Алиса» о Маше, главной героине мультфильма «Маша и Медведь», передает РИА Новости. Компания назвала ответ единичным случаем.

На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании законодательного собрания города, отметив бесконтрольное распространение огромного количества разной информации.

Митянина пояснила, что дети задаются вопросом, почему главная героиня мультфильма, девочка Маша, живет в лесу одна без родителей, и спрашивают об этом у умной колонки «Алиса». Устройство привело один из ответов, опубликованных в сети. В нем говорилось, что Маша — это призрак девочки, поэтому она не растет, а увидеть ее могут только животные. Маша мучает Медведя, потому что именно он и лишил девочку жизни.

По сюжету, в мультфильме действительно не фигурируют взрослые, только Маша и в некоторых эпизодах ее сестра, приехавшая на поезде. Как родитель в отношении главной героини ведет себя Медведь, обладающий антропоморфными признаками. Он выдерживает хулиганства девочки и помогает ей справляться с различными неприятностями.

Омбудсмен подчеркнула, что это не смешно. В компании «Яндекс» назвали единичным случаем пугающий ответ умной колонки «Алиса» о Маше. «"Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и Медведь". В данный момент она больше так не отвечает», — прокомментировали в компании.

«Яндекс» напомнил, что умная колонка обучается новому в общении с владельцем и старается подбирать подходящие фразы для диалога. Если же она не знает ответ, то ищет его в открытых источниках. Родителей также призвали установить детский режим на гаджете, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга Митянина также показала депутатам мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами. Речь идет о постмодернистском веб-сериале Skibidi Toilet Series, в котором унитазы ведут сражение с камероголовыми людьми. Демонстрацию мультфильма она предварила рассказом о популярности сериала у российских детей и выразила свою обеспокоенность этим фактом.

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      Варвара Кошечкина
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