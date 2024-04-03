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13:19, 3 апреля 2024Россия

Российские депутаты на заседании посмотрели видео о приключениях унитазов

Омбудсмен Митятина показала в петербургском заксе видео об унитазах с головами

Во время заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутатам показали мультфильм о приключениях унитазов с человеческими головами. Это следует из трансляции заседания парламента российского региона — она велась на странице закса в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о постмодернистском веб-сериале Skibidi Toilet Series, в котором унитазы ведут сражение с камероголовыми людьми. Видео депутатам показала детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митятина. Демонстрацию мультфильма она предварила рассказом о популярности сериала у российских детей и выразила свою обеспокоенность этим фактом.

«Это (война унитазов и камероголовых людей — прим. «Ленты.ру») преподносится как вечная борьба добра со злом (...). Неудивительно, что дети стали более агрессивными и ожесточенными», — возмутилась общественница.

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После этого Митятина показала депутатам игрушки с персонажами веб-сериала со словами «вы хотите, чтобы ваши внуки играли в эти игрушки?».

Известно, что веб-сериал придумал пользователь из России Андрей Герасимов, студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Первый видеоролик с говорящей головой он создал в шутку — однако видео так сильно завирусилось, что Герасимов решил создать на его основе целый мини-сериал.

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