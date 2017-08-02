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Глубокий вдох

Ружье, пандура и никаких спиннеров — антистресс от российских политиков

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин признался, что снимать напряжение ему помогает сочинение стихов. Объем творчества, видимо, растет соответственно количеству стресса: чего только стоит инцидент с властями Румынии, отказавшимися пропустить самолет с ним на борту. Как политики восстанавливаются после нервотрепки — выясняла «Лента.ру».

«Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два», — так поется в песне о юношеской любви, которую сочинил Дмитрий Рогозин. Текст, по собственному признанию, он набросал по дороге на космодром Байконур.

С рифмоплетством дело заладилось еще в школе: в десятом классе Рогозину удалось победить на конкурсе поэтического перевода. Сейчас сочинение стихов помогает политику «преодолевать усталость и стрессы». «Я привык не отдыхать, а переключаться на другой вид деятельности», — рассказал он. Творчеством в основном занимается во время переездов, чтобы отвлечь себя ненадолго от дел. Но только не на совещаниях с президентом, конечно, подчеркнул Рогозин.

«Сейчас я написал стихи про подвиг Зои Космодемьянской», — анонсировал он свое последнее произведение. С публикой он им пока не поделился.

Мыслями о прекрасном

Чем больше делаешь, тем больше успеваешь — такого принципа придерживается российский президент Владимир Путин. В традиционно заполненном до отказа графике он находит время и для искусства, а именно классической музыки. Глава государства признавался, что ему нравятся произведения Рахманинова, Баха, Бетховена, Моцарта и Чайковского. Путин и сам умеет музицировать: он даже сыграл на рояле в резиденции лидера КНР Си Цзиньпина.

В плейлисте премьер-министра Дмитрия Медведева мелодии пожестче: Deep Purple, Led Zeppelin, System Of A Down. Пять лет назад он рассказывал, что коротает свободное время за книгой, причем взял за правило читать несколько в один период: «Это позволяет разгружать внимание и читать и серьезную литературу, и литературу совсем несерьезную». Хотя больше всего председатель российского правительства известен своей страстью к фотографии.

Владимир Мединский, как, в общем-то, и положено по статусу министру культуры, зачитывается даже в бане. А вот способы релакса современной молодежи не оценил. «Был в командировке в Магнитогорске, там мне показали [компьютерную игру] Doom, первую версию. Я сел за нее вечером после окончания работы, около девяти, и встал, когда уже солнце било в глаза», — признавался глава Минкультура. В итоге он проиграл в Doom три ночи и отказался от игр навсегда. А вот депутат Госдумы первых трех созывов Сергей Иваненко еще 15 лет назад снимал стресс именно с помощью них.

Некоторым благодаря хобби удается убить двух зайцев: и напряжение снять, и помочь нуждающимся. Картины авторства спикера Совфеда Валентины Матвиенко уходили с молотка на благотворительных аукционах за внушительные деньги: в 2011-м, например, за ее «Новогоднюю ночь» отдали шесть миллионов рублей. Сергей Шойгу предпочитает акварель и графику, Пейзажи, которые он рисует в основном в родной Туве, на аукционы не выставлял, зато деревянная шкатулка его работы была экспонатом на выставке «Русской провинции» в Подмосковье. Успокаивать нервы он предпочитает, вырезая ножом статуэтки из дерева.

В антистрессовом наборе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова не нож, а кисть (по его словам, чем сильнее нервотрепка — тем ярче выходят картины), национальный музыкальный инструмента пандура и ручка — чтобы записать афоризмы, родившиеся после переживаний. Вот один из них: «Самая великая страсть — это страсть к жизни. Если ее нет, то остальные страсти — страдания».

Броском через спину и приветствием солнцу

Помимо классической музыки, выдерживать напряженный рабочий ритм российскому лидеру помогают занятия самбо и дзюдо. Об этом он рассказал бывшему главе Адыгеи Аслану Тхакушинову, который восхитился его выдержкой: «Я вас называю — Perpetuum Mobile» (вечный двигатель — прим. «Ленты.ру»).

Заданные президентом стандарты здорового образа жизни вдохновляют на подвиги его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тяжелые рабочие будни ему помогает выдерживать именно пример президента, признавался он. Представитель Кремля год назад доказал свою приверженность спорту, поучаствовав в благотворительном забеге в поддержку популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Лучшим антидепрессантом называл спорт и Дмитрий Медведев. «Когда у меня бывает плохое настроение, я иду и занимаюсь спортом, и оно стабилизируется. А потом принимаю решения, самые неприятные, может быть», — рассказывал он еще в свою бытность президентом. Среди прочего Медведев любит бадминтон и йогу. Последней увлекаются и замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, и политик Ирина Хакамада. Карьеру строят по западному образцу, но для креативности не обойтись без восточных методик — чтобы переключить сознание и лучше креативить, утверждала она.

При сложных дипломатических переговорах нужен больше не креатив, а самообладание. Сохранить его главе российского МИД помогают мысли о спорте, а именно о любимой футбольной команде «Спартак». Сергей Лавров не только болеет за красно-белых, но и сам играет в футбол хотя бы раз в неделю. По словам министра, хорошая физическая подготовка — «неотъемлемое условие успешного выполнения поставленных руководством задач». Футбол помог Лаврову и отказаться от курения, правда, с приставкой «почти».

Настраиваться с самого утра на спокойный лад бывшему главному санитарному врачу, депутату Госдумы Геннадию Онищенко помогают упражнения шаолиньских монахов: «Это в основном растяжка, задержка дыхания». На пользу миролюбивому настрою идет и любовь к травяному чаю, проникнуться симпатией к которому он советовал всем соотечественникам. В целом он выделял три основных способа сберечь нервные клетки: обращаться к мудрости православия (не стоит волноваться, что бы ни случилось — на все воля Божья), вести нормальный образ жизни (представление о нормальном образе жизни у большинства россиян и Онищенко, который, например, спит по четыре часа в день, может не совпадать) и следить за состоянием здоровья.

Созерцанием и суровыми испытаниями

Когда рисование, спорт и травяной чай уже не спасают, многие политики отправляются на природу. Рыбалка — одно из любимых антистрессовых хобби российских чиновников и парламентариев. Причем в любви к ней, вопреки стереотипам, признавались не только мужчины. Первый вице-спикер Госдумы третьего и четвертого созывов Любовь Слиска говорила, что посидеть на берегу реки с удочкой — лучший способ успокоить нервы. Если под рукой нет снастей, можно и просто посмотреть смотреть на воду : «А когда успокоишься, можно найти решение мучившей тебя проблемы, оно просто "всплывет" на поверхность реки».

По-мужски, с ружьем в руках восстанавливал душевный баланс ее коллега по нижней палате парламента Владимир Пехтин. Чем больше накапливается стресса, тем дольше затягивается сеанс в тире, признавался он. Пострелять в тире не прочь и проникнувшийся поэзией вице-премьер Дмитрий Рогозин. Времени он там, судя по всему, провел немало: в соцсетях политик хвастался. например, умением стрелять «по-македонски» — попеременно с двух рук. Тот пост впоследствии стал поводом для шуток пользователей сети. В то время чиновник повредил ногу, что в соцсетях сочли результатом его излишней уверенности в умении владеть оружием. Не обошлось без саркастических комментариев и в случае с бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, обвиняемым во взяточничестве. «Рецепт снятия усталости после 13-часового рабочего дня прост. Пистолет Ярыгина, тир и патронов 50-60», — делился он в Twitter. В комментариях у главы региона интересовались: а не проще ли «сразу в голову»?

Пострелять на охоте, в суровых условиях предпочитает глава Минобороны. К походным условиям питает слабость и Сергей Лавров, который при назначении на пост главы МИД даже специально оговаривал с Владимиром Путиным свое право сплавляться в горах — с друзьями и без охраны.

Глава государства также предпочитает активный отдых, но обходится без такого экстрима. В Сибири он неоднократно проводит по два-три дня, выкроенных для отдыха в графике. Во вторник пресс-секретарь главы государства рассказал, что Владимир Путин успеет съездить на рыбалку 2 августа перед очередной рабочей поездкой — на Дальний Восток.

В работе первого лица государства напряженных ситуаций в избытке. «Конечно, и у меня постоянно возникают такие стрессовые, полустрессовые ситуации, мне многое не нравится», — говорил он, рассказывая воспитанникам образовательного центра «Сириус» об умении справляться с агрессией.

Уровень президентского стресса чуть было не удалось вычислить математически. В прошлом месяце президенту показали отечественную разработку — электронный браслет, измеряющий уровень эмоционального напряжения. Владимир Путин надел его на руку, но ничего не произошло: выяснилось, что устройство считает все данные лишь спустя 30 минут. Каким был результат, осталось загадкой.

Екатерина Кориненко

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