Путин получил прозвище Perpetuum Mobile и раскрыл способ выдержать нагрузку

Президент России Владимир Путин во время встречи с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп. Стенограмма беседы опубликована в четверг, 12 января, на сайте Кремля.

«Я вас называю — Perpetuum Mobile, то есть человек, который везде, все время», — сказал Тхакушинов, удивившись, как президенту удается справляться с такой нагрузкой. Он предположил: «Это самбо, наверное, дзюдо?»

«Точно», — подтвердил Путин.

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16 декабря 2016 года президент России удержал японского премьер-министра Синдзо Абэ от выхода на татами. Лидеры двух стран наблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Японец, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был поучаствовать в схватке, однако Путин не дал ему этого сделать. «Я держал его за руку», — подтвердил президент России.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, является мастером спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м награжден почетным дипломом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Также в ноябре 2014 года российский президент получил очередной — восьмой — дан Кекусин-кан карате. Он также увлекается горными лыжами и хоккеем. Однако именно дзюдо Путин назвал своей первой любовью.