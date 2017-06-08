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В МИД рассказали о почти бросившем курить Лаврове

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров сократил число выкуриваемых сигарет до одной-двух в день. Об этом в четверг, 8 июня, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она признала, что дипломат действительно был заядлым курильщиком, но в настоящее время не испытывает тяги к сигаретам. «Это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью», — отметила Захарова.

«Действительно, по итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом», — добавила представитель МИД.

31 мая 2016 года в интервью kp.ru Лавров отметил, что стал очень мало курить. Он пояснил, что занимается спортом, играет в футбол. В то же время министр указал, что антитабачные законы России «немножко пошли дальше избыточно по сравнению с тем, что делают в Европе». По его мнению, в законодательстве можно предусмотреть способы «предаваться этой, конечно же, вредной привычке без создания каких-либо проблем для окружающих».

В 2003 году Лавров, будучи курильщиком, выразил протест против решения тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана запретить дымить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Министр объяснил, что это невозможно, так как «Аннан не является владельцем этого здания». Запрет все же был введен, однако не всегда соблюдается.

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