Рогозин рассказал о преодолевании усталости с помощью стихов

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью kp.ru прокомментировал написанные им стихи на песню о подростковой любви про Ленку — голую коленку. Материал опубликован в понедельник, 31 июля, на сайте издания.

Чиновник пояснил, что благодаря написанию стихов ему удается «преодолевать усталость и стрессы».

«Я привык не отдыхать, а переключать вид деятельности. А поскольку работа связана с частыми командировками, я много часов провожу в самолетах. Это поездки длительные (...). Поэтому пока некоторые пассажиры в лайнере или в поезде спят, я пытаюсь отвлечь себя творчеством от дел, о которых приходится думать постоянно», — пояснил Рогозин, в шутку отметив, что на совещаниях у президента России он своему хобби время не посвящает, а находится «в работе на сто процентов».

Вице-премьер добавил, что, помимо произведений о любви, у него есть и работы на другие темы. В их числе песни про Приднестровье, Севастополь, а также про красоты России. «Сейчас я написал стихи про подвиг Зои Космодемьянской. По моему поручению восстановлен ее музей в Петрищево, когда я там был, что-то меня пронзило, и родились новые строки», — добавил он.

26 июля Рогозин рассказал в своем Twitter о том, что по дороге на космодром Байконур он сочинил веселую песню о грустной истории. «Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два», — поется в песне о юношеской любви. Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев.